  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:30
187
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Сальдо: ВЭС Херсонщины готовы к увеличению мощности и выдаче энергии в единые сети России

0 0

В регионе планируют добывать энергию при помощи "зеленой энергетике".

"Россети" провели полную инвентаризацию ветряных генераторов, расположенных на территории Херсонской области. В случае необходимости данная отрасль в российском регионе увеличит мощности и выдаст ресурсы в единые сети страны. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.

В связи с тем, что количество потребления электроэнергии уменьшено, не все включены, но тем не менее "Россети" провели полную инвентаризацию, и в случае необходимости мощности по выработке электроэнергии будут увеличиваться.

Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Чиновник добавил, что в Херсонской области на текущий момент построено более 200 ветряных электростанций, а еще больше - солнечных электростанций. В перспективе власти региона рассчитывают на создание новых энергетических объектов.

Сальдо заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне после разрушения ГЭС.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо

Теги: ветряная энергия, владимир сальдо, зеленая энергетика, россети, херсонская область, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии