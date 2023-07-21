Сальдо: ВЭС Херсонщины готовы к увеличению мощности и выдаче энергии в единые сети России

В регионе планируют добывать энергию при помощи "зеленой энергетике".

"Россети" провели полную инвентаризацию ветряных генераторов, расположенных на территории Херсонской области. В случае необходимости данная отрасль в российском регионе увеличит мощности и выдаст ресурсы в единые сети страны. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.

В связи с тем, что количество потребления электроэнергии уменьшено, не все включены, но тем не менее "Россети" провели полную инвентаризацию, и в случае необходимости мощности по выработке электроэнергии будут увеличиваться. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Чиновник добавил, что в Херсонской области на текущий момент построено более 200 ветряных электростанций, а еще больше - солнечных электростанций. В перспективе власти региона рассчитывают на создание новых энергетических объектов.

Сальдо заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне после разрушения ГЭС.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо