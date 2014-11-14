Сальдо заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне после разрушения ГЭС

Врио главы региона считает, что эвакуация жителей Херсона плохо организована.

В Херсоне сложилась гуманитарная катастрофа после разрушения Каховской гидроэлектростанции, пока местное население осталось без подвоза еды и возможности полноценной эвакуации. Такое мнение в интервью журналистами "РИА Новостей" на площадке Петербургского международного экономического форума в 2023 году высказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Сейчас в Херсоне гуманитарная катастрофа в полном разгаре, люди предоставлены сами себе... Сейчас самый большой затопленный район на территории Херсона, мы его называем островом, мой дом там. Остров затоплен, это микрорайон, судостроительное предприятие там. Там низина и стоит вода. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Эксперт добавил, что на фоне гуманитарной катастрофы в городе при оккупационных силах началась "дележка местной власти" в тот момент, пока обычные люди оказались брошены на произвол природной стихии. По словам чиновника, эвакуация граждан была объявлена, но власти организовали процесс очень плохо. На территории закрыт автомобильный мост, а людей пукают туда небольшими группами. Далее они пешком движутся по железнодорожной части в затопленный микрорайон.

Сальдо предложил создать отдельный федеральный округ в новых регионах.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости