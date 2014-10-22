Сальдо предложил создать отдельный федеральный округ в новых регионах

Врио главы Херсонской области оценил перспективы развития.

Для новых российских регионов (Донецкой и Луганской народных республик,Херсоноской и Запорожской областей) нужно создать отдельный федеральный округ в стране. Такое мнение в рамках интервью с журналистами "РИА Новостей" на полях Петербургского международного экономического форума высказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонщины Владимир Сальдо. Чиновник добавил, что видит различные варианты по организационному развитию этих территорий, которые опираются на российское законодательством.

На мой взгляд, конечно же, наверное, было бы целесообразно в дальнейшем, судя по логистической, транспортной близости, законодательству особого режима, который сейчас будет вводиться, создать новый округ. Но решение будет приниматься президентом и правительством. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Сальдо заявил, что восстановить плотину Каховской ГЭС возможно.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости