Сальдо заявил, что восстановить плотину Каховской ГЭС возможно

В Херсонской области рассказали о работе по недопущению обмеления Крымского канала.

Плотину Каховской гидроэлектростанции можно восстановить, но на эти работы может потребоваться до года. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник заметил,что гидротехнические способности ГЭС удалось сохранить. Чтобы не дать обмелеть Крымскому каналу, региону важно уже сейчас планировать вопрос восстановление платины. При этом должны соблюдаться все параметры технологического цикла.

С момента начала до восстановления Каховской плотины в том объеме, который нужен для сохранения водного баланса, по расчетам специалистов, нужно примерно где-то около года. Но что-то мне подсказывает, что при таких условиях мы это сделаем быстрее. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Российский чиновник напомнил прессе, что плотина Каховского водохранилища строилась советскими проектировщиками, а все проектные решения сохранились. Однако власти могут применять и новые строительные технологии, которые значительно быстрее дадут возможность восстановить объект.

Сальдо рассказал о сильном понижении уровня воды в Каховском водохранилище.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости