Сальдо рассказал о сильном понижении уровня воды в Каховском водохранилище

Владимир Сальдо рассказал о ситуации после подтопления территорий в регионе.

Уровень воды в Каховском водохранилище после разрушения Каховской гидроэлектростанции значительнопонижается, он уже достиг семи метров. Такими статистическими данными с журналистами "РИА Новостей" поделился временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума. Чиновник добавил, что при этом неконтролируемый сброс воды с ДнепроГЭС продолжается.

Но любой сброс этой воды, собственно говоря, уже существенно не повлияет на ситуацию с отметками, которые сейчас есть. Сейчас в Каховском водохранилище уровень воды сильно понижается. Он даже понизился ниже ожидаемого нами… Уже семь метров, а нужно нормативно 12. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Сальдо рассказал о попытке покушения.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости