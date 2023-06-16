Сальдо рассказал о попытке покушения

Врио главы Херсонской области напомнил о нацистской сущности киевского режима.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в собственном Telegram-канале о попытке киевского режима совершить покушение на его жизнь и здоровье. Российский чиновник пояснил, что инцидент произошел в прошлую пятницу (9 июня). Глава Херсонщины пояснил, что при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины пострадали мирные граждане. Также дополнительно были сожжены пункты временного размещения эвакуированных жителей в Железном Порту и на Арабатской стрелке. По мнению спикера, такими действиями Киев показал в очередной раз нацистское и человеконенавистническое нутро.

По преступному приказу Буданова и его так называемого руководителя Зеленского марионеточный режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения... Владимир Сальдо, врио главы Херносщины

Сальдо рассказал о состоянии пострадавших при ударе по ПВР в Херсонской области.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо