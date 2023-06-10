Сальдо рассказал о состоянии пострадавших при ударе по ПВР в Херсонской области

Врио главы Херсонщины рассказал о ситуации с оказанием медицинской помощи гражданам в регионе.

Пострадавшие в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по пункту временного размещения, установленного Херсонской области, госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Владимир Сальдо. Чиновник пояснил, что людям оказывается необходимая медицинская помощь.

Людей отвозят в медцентры, работают реанимобили. Там ожоги, отравление угарным газом. Большая часть все-таки будет спасена, но если 70% ожогов, перебрасывают сейчас этих людей с помощью санавиации в Крым, в ожоговую больницу... Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Утром 10 июня ВСУ нанесли удары, предположительно, ракетами Storm Shadow британского производства по пунктам временного размещения эвакуированных из затопленных районов Херсонской области. В трагедии погибла женщина. Известно, что две ракеты сбили средства российской ПВО, а еще две упали в районе пункта эвакуированных людей на Арабатской стрелке.

Сальдо: Путин лично контролирует ситуацию с затоплением в Херсонской области.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live