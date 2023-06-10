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Сальдо рассказал о состоянии пострадавших при ударе по ПВР в Херсонской области

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Врио главы Херсонщины рассказал о ситуации с оказанием медицинской помощи гражданам в регионе.

Пострадавшие в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по пункту временного размещения, установленного  Херсонской области, госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Владимир Сальдо. Чиновник пояснил, что людям оказывается необходимая медицинская помощь.

Людей отвозят в медцентры, работают реанимобили. Там ожоги, отравление угарным газом. Большая часть все-таки будет спасена, но если 70% ожогов, перебрасывают сейчас этих людей с помощью санавиации в Крым, в ожоговую больницу...

Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Утром 10 июня ВСУ нанесли удары, предположительно, ракетами Storm Shadow британского производства по пунктам временного размещения эвакуированных из затопленных районов Херсонской области. В трагедии погибла женщина. Известно, что две ракеты сбили средства российской ПВО, а еще две упали в районе пункта эвакуированных людей на Арабатской стрелке. 

Сальдо: Путин лично контролирует ситуацию с затоплением в Херсонской области.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: владимир сальдо, всу, каховская гэс, обстрел, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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