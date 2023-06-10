Сальдо: Путин лично контролирует ситуацию с затоплением в Херсонской области

Глава России дал поручение властям региона.

Российский президент Владимир Путин держит на постоянном контроле ситуацию в Херсонской области, которая сложилась после разрушения Каховской гидроэлектростанции и регулярно интересуется происходящим в регионе. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо. Чиновник заметил, что глава государства дал поручение местным властям по сбору и передаче максимально полных сведений о подтоплении, а также оказании помощи гражданскому населению в моральном и материальном планах. В том числе речь идет о поддержке в вопросе восстановления утраченного жилья.

Президент интересуется ситуацией: что происходит, как происходит, сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Врио главы ерсонской области заметил, что всем гражанам региона, которые оказались в зоне подтопления, их имущество, в том числе то, которое является материальной собственностью, относящейся к сельскохозяйственным угодьям, будет восстановлено в полном объеме.

На Херсонщине сообщили о гибели женщины из-за ударов ВСУ по пунктам временного размещения.

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