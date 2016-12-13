Владимир Сальдо рассказал об обстрелах ВСУ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу 10 июня нанесли удары, предположительно, ракетами Storm Shadow британского производства по пунктам временного размещения эвакуированных граждан из затопленных районов Херсонской области. В результате инцидента погибла женщина. Также разрушен местный отель "Позитив". Соответствующей информацией с подписчиками поделился временно исполняющий губернатора региона Владимир Сальдо. Он добавил, что с ночного времени продолжаются ожесточенные обстрелы противника по населенному пункту Железный порт.

Около 5:00 заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Сотрудник экстренных служб Херсонской области собъяснил СМИ, что две ракеты противника сбили российские средства противовоздушной обороны группировки "Днепр", еще две ракеты упали в районе пункта эвакуированных людей на Арабатской стрелке.

ВСУ повредили аммиакопровод в Харьковской области, заявил разведчик.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо