Эксперт пояснил, что в рядах армии Киева наблюдаются случаи отравления аммиаком.

Украинские военнослужащие повредили аммиакопровод, расположенный в районе Купянска в Харьковской области. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель Вооруженных сил России, находящийся в зоне специальной военной операции. Он отметил, что в армии киевского режима фиксируются случаи отравления.

В районе Масютовки ВСУ подбили аммиакопровод. На место были вызваны их командиры высокого ранга. После того, как один из украинских солдат умер от отравления аммиаком, а двое других отравились - дали им команду находиться на позициях в масках и противогазах источник агентства

Напомним, что в указанном районе проходит трубопровод "Тольятти - Одесса". Аммиак по магистрали Россия хотели запустить в рамках реализации пакетного соглашения по зерновой сделке. Однако украинская сторона не давала согласия на возобновление работы этот проекта. Объект был подорван спустя три дня после того, как Москва публично объявила о приостановке регистрации украинских морских судов в портах до запуска этого аммиакопровода. Отечественные военкоры говорят о том, ядовитое облако ветром унеслось в сторону украинских позиций в Купянском районе Харьковской области.

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Фото и видео: Telegram / Mash