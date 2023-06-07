Сальдо: в военном отношении ситуация после ЧС на Каховской ГЭС сложилась в пользу сил РФ

По его словам, эта катастрофа не даст никаких преимуществ Украине.

В военном отношении ситуация после ЧС на Каховской ГЭС сложилась в пользу сил РФ. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Соловьев Live".

По его словам, киевский режим хотел отвлечь внимание от больших потерь украинских войск разрушением дамбы ГЭС, Сальдо отметил, что эта катастрофа не даст никаких преимуществ Украине.

Они не смогут ничего сделать. У наших вооруженных сил открывается простор, по которому видно, кто и как пытается пересечь Днепр. Владимир Сальдо, врио губернатора Херсонской области

Ранее Сальдо сообщил о неприцельных обстрелах ВСУ затопленных районов Херсонской области.

Видео: ВКонтакте / Соловьев Live