Песков: Трамп может иметь свою точку зрения на ситуацию на Украине

В Кремле ответили на высказывание главы Белого дома.

Президент США Дональд Трамп может иметь свою точку зрения на ситуацию на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на высказывание главы Белого дома, который сравнил конфликт России и Украины с дракой детей. Песков отметил, что для России это экзистенциальный вопрос.

Это вопрос наших национальных интересов, вопрос нашей безопасности и будущего нашего и наших детей, будущего нашей страны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее мы сообщали, что Кремль не собирается вмешиваться в ссору Трампа и Маска.

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