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Кремль не собирается вмешиваться в ссору Трампа и Маска

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Москва считает, что Вашингтон самостоятельно разберется в ситуации.

Кремль не собирается вмешиваться в ссору между американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом и его бывшим советником, экс-руководителем департамента эффективности правительства США (DOGE), миллиардером, основателем компаний SpaceX  и Tesla Илоном Маском. Соответствующее заявление от 6 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. 

Это внутреннее дело Соединенных Штатов. Мы никоим образом не собираемся в это вмешиваться, как-то это комментировать. Уверены: президент США сам разберется с этой ситуацией

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Песков: Россия ждет от международного сообщества осуждения терактов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дмитрий песков, кремль
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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