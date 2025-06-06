Кремль не собирается вмешиваться в ссору Трампа и Маска

Кремль не собирается вмешиваться в ссору между американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом и его бывшим советником, экс-руководителем департамента эффективности правительства США (DOGE), миллиардером, основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском. Соответствующее заявление от 6 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.
Это внутреннее дело Соединенных Штатов. Мы никоим образом не собираемся в это вмешиваться, как-то это комментировать. Уверены: президент США сам разберется с этой ситуацией
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Песков: Россия ждет от международного сообщества осуждения терактов.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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