Песков: Россия ждет от международного сообщества осуждения терактов

В Кремле ответили на вопрос о реакции Трампа на серию взрывов в аэродромах РФ.

Россия ждет от международного сообщества осуждения терактов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос о реакции президента США Дональда Трампа на серию взрывов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Песков отметил, что глава Белого дома не располагал какой-либо информацией о подготовке этого террористического акта.

Но, если говорить в целом о международной оценке, конечно, мы предпочли бы услышать жесткое осуждение, как минимум. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил о неизменности позиции Путина по теме моратория на смертную казнь.

Видео: Telegram / СМОТРИ