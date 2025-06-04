Песков заявил о неизменности позиции Путина по теме моратория на смертную казнь

В Кремле напомнили об отношении лидера страны к вопросу.

Позиция российского президента Владимира Путина по вопросу моратория на смертную казнь в России хорошо известна, она не изменилась. Соответствующее заявление от 4 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Дмитрий Песков.

Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной последовательной позиции на этот счёт. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что руководитель парламентской фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов назвал крушения железнодорожных поездов в Брянской и Курской областях чудовищными и бесчеловечными преступлениями. Политик призвал ввести в стране смертную казнь для террористов. Первый заместитель председателя профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин считает, что смертную казнь в России невозможно будет вернуть без внесений изменений в Конституции. Руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал обращение депутата Сергея Миронова к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос по отмене моратория на смертную казнь.

Песков отреагировал на возможность экстрадиции подозреваемого в атаках на военные аэродромы Артема Тимофеева из Казахстана.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ