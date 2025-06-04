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Песков заявил о неизменности позиции Путина по теме моратория на смертную казнь

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В Кремле напомнили об отношении лидера страны к вопросу.

Позиция российского президента Владимира Путина по вопросу моратория на смертную казнь в России хорошо известна, она не изменилась. Соответствующее заявление от 4 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Дмитрий Песков. 

Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной последовательной позиции на этот счёт.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что руководитель парламентской фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов назвал крушения железнодорожных поездов в Брянской и Курской областях чудовищными и бесчеловечными преступлениями. Политик призвал ввести в стране смертную казнь для террористов.  Первый заместитель председателя профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин считает, что смертную казнь в России невозможно будет вернуть без внесений изменений в Конституции. Руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал обращение депутата Сергея Миронова к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос по отмене моратория на смертную казнь.

Песков отреагировал на возможность экстрадиции подозреваемого в атаках на военные аэродромы Артема Тимофеева из Казахстана.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, смертная казнь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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