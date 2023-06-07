Сальдо сообщил о неприцельных обстрелах ВСУ затопленных районов Херсонской области

Врио главы Херсонщины оценил попытки ВСУ навредить еще больше России и гражданскому населению.

Вооруженные силы Украины в ночь на среду 7 июня продолжили обстреливать затопленные районы левобережной части Херсонской области. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник пояснил журналисту Владимиру Соловьеву, что противник ведет неприцельный огонь по участку, находящемуся под контролем России. Эксперт пояснил, что ситуация остается сложной, напряженной, но при этом контролируемой.

Сегодня ночью ВСУ пытались наносить удары, но это был неприцельный огонь - артиллерийский и минометный. Удары практически не принесли никакого вреда, кроме попаданий по каким-то огородам, постройкам и так далее. Владимир Сальдо, врио гдавы Херсонщины

Сальдо сообщил, что до 40 тысяч человек оказались в зоне бедствия в Херсонской области.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live