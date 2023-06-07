Сальдо сообщил, что до 40 тыс. человек оказались в зоне бедствия в Херсонской области

Врио главы Херсонщины считает, что пропавших жителей еще есть шанс обнаружить.

Ситуация с разрушением Каховской гидроэлектростанции привела к тому, что от 22 до 40 тысяч человек оказались в зоне бедствия в Херсонской области. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Владимир Сальдо. Чиновник пояснил, что практически все пропавшие без вести граждане до сих пор не найдены. Речь идет о восьми мирных жителям. Однако они могут находиться на тех островах, к которым в скором времени будет возможность подобраться спасателям.

По предварительным прогнозам, это где-то от 22 тыс. до 40 тыс...Если кто-то там остался, их снимут Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Сальдо рассказал о ситуации в Новой Каховке спустя сутки после атаки на ГЭС.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live