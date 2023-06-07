Сальдо рассказал о ситуации в Новой Каховке спустя сутки после атаки на ГЭС

Врио главы Херсонщины рассказал о решении экологической и гуманитарной проблем в регионе.

В Новой Каховке начали частично включать электроэнергию, а в ближайшие дни, когда вода спадет, там начнется обеззараживание подтопленных территорий. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник заметил, что после включения все подтопленные электростанции работают. Однако ради безопасности в случае поломок станций дежурят бригады энергетиков.

В водозаборах и канализационных насосных станциях взяли анализы воды, нужно провести лабораторный анализ для того, чтобы можно было понимать, можно ее использовать или нет. Начали включать электроэнергию в Новой Каховке частично. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Врио главы Херсонщины уточнил, что подвоз воды питьевой организовывается из внутренней части российского региона, а также с территории Северного Крыма. Такой способ подачи воды потребуется в том случае, если власти не смогут осуществить забор воды из стандартных водозаборов. Обеззараживание территорий начнется через два или три дня, как только уйдет большая часть воды из реки. Эти мерориятия нужны для того, чтобы не допустить распространения по территории инфекционных заболеваний.

Сальдо считает, что Украина, разрушив Каховскую ГЭС, навредила сама себе.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live