Сальдо считает, что Украина, разрушив Каховскую ГЭС, навредила сама себе

Врио главы Херсонщины рассказал о том, что ситуация сложилась в пользу ВС РФ.

Оперативно-тактическая ситуация с военной точки зрения в зоне регионального конфликта сложилась в пользу российских Вооруженных сил после частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции украинской армией. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Таким образом чиновник ответил на вопрос ведущего Владимира Соловьева о том, как повлияет повреждение плотина на обороноспособность российской территории.

Они навредили сами себе. Вся часть, которая ниже плотины и идет до Кинбурнской косы, она по-прежнему непреодолима - топят сразу же на воде, а та часть, где останется дно Каховского водохранилища, пройти по нему будет невозможно, а вот простреливать его становится намного проще. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Власти: уровень воды в Новой Каховке поднялся на десять метров, идет подмыв дамбы.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live