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Власти: уровень воды в Новой Каховке поднялся на десять метров, идет подмыв дамбы

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Владимир Леонтьев рассказал о ситуации в регионе после утреннего инцидента.

В Новой Каховке из-за частичного разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции продолжает прибывать вода, ее уровень поднялся на 10 метров. Соответствующее заявление в рамках видеообращения сделал мэр населенного пункта Владимир Леонтьев. 

Вода в настоящий момент поднялась на 10 м, продолжается подмыв дамбы. Максимальный подъем воды может быть 12 метров.

Владимир Леонтьев, мэр города

Напомним, что плотина Каховской ГЭС была частично разрушена утром 6 июня. Этот инфраструктурный объект располагается выше города Херсона по течению реки Днепр. В ТАСС уточнили, что повреждены 14 из 28 пролетов конструкции, обрушение все еще продолжается. 

Сальдо: после разрушения конструкций Каховской ГЭС не потребуется крупная эвакуация.

Фото и твидео: Telegram / Таврия

Теги: владимир леонтьев, каховская гэс, новая каховка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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