Сальдо назвал сроки восстановления Каховской ГЭС, разрушенной ВСУ

В Херсонской области рассказали о необходимости завершения боевых действий для восстановления водохранилища.

Восстановление Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), поврежденной в результате удара Вооруженных сил Украины, может начаться после освобождения правого берега реки Днепр из-под контроля киевского режима, завершения на территории боевых действий. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник из нового региона страны уточнил, что заполнения водохранилища местным властям потребуется около трех лет. Он пояснил, что проектные организации будут привлечены к работе сразу же. Работы будут проведены с использованием современных технологий и без угрозы безопасности для сотрудников. Владимир Сальдо уточнил, что после Великой Отечественной войны, когда в регионе была построена плотина и создано Каховское водохранилище, то заполнение объекта водой заняло три года. Аналогичный период потребуется и теперь.

Сальдо рассказал о планах по заселению нового города на Арабатской стрелке.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости