Глава Херсонской области рассказал о строительстве нового города.

Заселение города на Арабатской стрелке местные власти планируют начать уже в 2025 году. В настоящее время практически все коммуникации для этого уже проложены. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник из нового региона страны уточнил, что ведутся строительные работы по Арбатской стрелке.

Мы в институте пространственного планирования в Москве смотрели и уже утвердим до конца года мастер-план... прокладываются новые коммуникации инженерные, возводятся новые очистные сооружения, увеличивается новейшая возможность энергоснабжения Владимир Сальдо, глава Херсонской области

Владимир Сальдо добавил, что проведенные мероприятия позволят в скором времени приступить к более массовому строительству жилья и социальной инфраструктуры для населения: школ, детских садов, больниц, парков и скверов и спортивных сооружений. На переселение в город фиксируется высокий спрос среди граждан. Уже в 2025 году первые постояльцы смогут находиться там в новых квартирах.

Сальдо допустил возможность переговоров с Украиной в 2025 году.

Фото и Telegram / РИА Новости