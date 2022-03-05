По его словам, переговоры должны иметь результаты.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил возможность переговоров с Украиной в 2025 году. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По словам Сальдо, переговоры должны иметь результаты. Он подчеркнул, что сейчас не то время, когда "можно просто встретиться, поговорить и за круглым столом наметить пути развития". Глава региона добавил, что переговоры с Киевом могут состояться только на условиях и в интересах Москвы.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ готовят Херсон к противодействию российским военным.

Видео: Telegram / РИА Новости