Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил возможность переговоров с Украиной в 2025 году. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".
По словам Сальдо, переговоры должны иметь результаты. Он подчеркнул, что сейчас не то время, когда "можно просто встретиться, поговорить и за круглым столом наметить пути развития". Глава региона добавил, что переговоры с Киевом могут состояться только на условиях и в интересах Москвы.
Ранее Сальдо заявил, что ВСУ готовят Херсон к противодействию российским военным.
Видео: Telegram / РИА Новости
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