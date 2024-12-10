Глава нового региона РФ указал на планы Киева по укреплению позиций.

Вооруженные силы Украины на территории города Херсон готовятся к российскому наступлению. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник из нового региона страны заметил, что армия киевского режима не может подготовить собственное наступление на Херсонском фронте, поэтому оттуда перебрасывают свои войска в Курскую область. По словам местного главы, противник уделяет большое внимание подготовке всего правого берега реки Днепр к приходу российских военнослужащих, в текущий момент там ведутся работы по подготовке к противодействию Москве.

Количества военнослужащих у ВСУ не хватает даже на мелкие попытки переброски на левый берег. Поэтому говорить о том, что противник готовится к наступлению с правого берега на левый, наверное, будет необъективно. Владимир Сальдо, глава Херсонской области

Как подчеркнул губернатор, Херсон будет полностью освобожден из-под контроля Киева, а после возвращен в состав России.

Российские военные контролируют все острова на Днепре, заявил Сальдо.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости