Российские военные контролируют все острова на Днепре, заявил Сальдо

Глава региона сообщил о тактике ВСУ.

Вооруженные силы Украины продолжают безуспешные попытки форсировать реку Днепр на катерах, пытаясь закрепиться на территории, однако все острова сейчас остаются под контролем российских Вооруженных сил. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник из нового региона уточнил, что территория зачищена нашими бойцами. Глава Херсонщины отметил, что при смекалке, увеличивающихся возможностях и технологиях количество попыток ВСу перейти на другой берег может и останется прежним, но вся эта деятельность все равно обречена на провал.

Со стороны Черного моря уже была неоднократная попытка высадки десанта на быстроходных катерах, они все были уничтожены. А цель-то совершенно понятная - только поставить флаг, сделать там несколько видеокадров и после этого сесть на эти же быстроходные катера и лодки и уйти назад. Владимир Сальдо, глава Херсонской области

Известно, что ВСУ пытаются форсировать Днепр малыми группами на лодках и катерах. При этом цель противника, как считает Владимир Сальдо, заключается лишь в том, чтобы показать свою активность коллективному Западу и попасть в медиа.

Сальдо объяснил, в чем Украина превзошла своих западных "хозяев".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости