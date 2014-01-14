Глава Херсонской области сообщил о деятельности ВСУ в регионе.

Киевский режим по уровню своего варварского отношения к гражданскому населению в Херсонской области заходит дальше, чем ему советуют кураторы из стран коллективного Запада. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Российский чиновник пояснил, что украинские власти делают все для того, чтобы не давать возможности мирным людям существовать спокойно. В качестве примера таких действий со стороны противника глава нового региона РФ привел террористический акт, совершенный Вооруженными силами Украины в городе Алешки.

У нас в Алешках есть больница, районная больница, где медики работают. Гоняться за главным врачом разведывательными дронами, выследить его, и возле его дома сбросить боеприпас - это может только самый настоящий, низкий подонок. Владимир Сальдо, глава Херсонщины

По словам местного главы региона, противник ежедневно проводит попытки высадиться на левый берег реки Днепр, однако его действия пресекаются российской армией и приводят только к новым бессмысленным жертвам среди насильно мобилизованных бойцов Вооруженных сил Украины. По мнению Сальдо, командование в Киеве бросает солдат в самоубийственные десанты по участке специальной военной операции. Однако все попытки пересечь российскую территорию пресекаются.

Сальдо объяснил, что позволит освободить Одессу и Николаев.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости