Глава Херсонской области указал на обстановку в новом регионе страны.

Освобождение города Херсона из-под контроля киевского режима станет предтечей освобождения Николаева и Одессы. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Российский чиновник пояснил, что на пути к Одессе первым городом является именно Херсон, поэтому Вооруженные силы РФ должны получить его под свой контроль.

И это уже будет не в первый раз. Вот такая судьба. В гражданскую войну начала прошлого столетия это происходило. Вот 100 лет прошло - снова. В ВОВ тоже освобождали Херсон сначала, а потом дальше - Николаев и Одесса. Видимо этот путь сейчас, путь Суворова, мы пройдем снова… Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Ранее глава нового региона страны подчеркивал, что оказавшиеся сейчас в оккупации местные жители Херсона страдают от политики украинских властей, проводимой им под руководством стран коллективного Запада и НАТО.

В Херсонской области осудили двух человек за планирование подрыва моста.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости