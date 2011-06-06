Злоумышленники будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Двое граждан осуждены на 8,5 и 5 лет лишения свободы за подготовку диверсии и хранение взрывчатки на территории Херсонской области. Соответствующее заявление сделал в собственном Telegram-канале Владимир Сальдо, разместив оперативно видео от регионального УФСБ. Специалисты из надзорного ведомства пояснили, что мужчины планировали подрыв моста в селе Сальково.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил Гессу Е. В. и Мирошниченко Д. О. назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. информация от УФСБ РФ по Херсонской области

Злоумышленники признаны виновными по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ, а также пункту "а" части 3 статьи 222.1 УК. ОСужденные в период с декабря 2022 года по март 2023 года работали под руководством сотрудников спецслужб киевского режима. Они планировали совершить диверсию путем подрыва железнодорожной переправы. Оперативники изъяли у фигурантов расследования взрывчатое вещество с общей массой 21,6 килограммов а также детонаторы.

Сотрудники ФСБ Челябинской области пресекли разглашение государственной тайны.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо