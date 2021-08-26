Сотрудники ФСБ Челябинской области пресекли разглашение государственной тайны

В надзорном ведомстве рассказали об инциденте.

Сотрудники российского силового управления по Челябинской области пресекла разглашение государственной тайны работником одного из правоохранительных органов региона. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы ФСБ РФ. Известно, что подозреваемая была трудоустроена в режимном помещении. Она халатно отнеслась к должностным обязанностям, из-за чего преступники смогли войти внутрь и узнать секретные сведения.

Установлено, что начальник подразделения одного из правоохранительных органов региона создавала реальную угрозу разглашения.Должностному лицу было объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий. пресс-служба УФСБ РФ по региону

Напомним, что в первом полугодии 2024 года было возбуждено 267 административных дел по статье 13.12 КоАП России. Речь идет о нарушении правил защиты информации. По материалам расследования осуждены пятеро человек по статье 283.2 УК РФ за нарушение требований по защите государственной тайны.

Песечена деятельность разветвленной сети узлов связи, которые использовались для дистанционных мошенничеств.

Фото и видео: ФСБ РФ по региону, Telegram / ТАСС