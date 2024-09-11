Песечена деятельность разветвленной сети узлов связи, которые использовались для дистанционных мошенничеств

Ирина Волк раскрыла подробности межрегиональной преступной группы

Российские правоохранительные органы по Чувашии и еще 12 регионам задержали при поддержке Следственного комитета и ФСБ участников сети нелегальных узлов связи. С ее помощью находившиеся за пределами страны злоумышленники получали возможность анонимно совершать мошеннические эпизоды в РФ. Соответствующей информацией с журналистами в социальных сетях поделилась официальный представитель полиции Ирина Волк. Она заметила, что преступная схема действовала на территории 13 субъектов страны. Участники организованной группы работали по указанию анонимного куратора. Мужчина через Интернет вербовал людей, а затем бесконтактным способом передавал им сим-боксы. С их помощью номера звонивших менялись на российские.

Соучастники устанавливали оборудование в арендованных квартирах, обеспечивали его настройку и регулярную замену заблокированных сим-карт. Чтобы скрыть расположение сим-боксов, каждые несколько дней их перевозили в другое место. пресс-служба МВД РФ

Оперативники изъяли 39 единиц сетевого оборудования. Под подозрением оказались 26 человек, которые могут быть причастны к осуществлению противоправной деятельности. На текущий момент полиция установилаболее чем восемь тысяч номеров, которые использовались участниками криминальной схемы. С этих номеров мошенники совершили около сотни преступлений. Уголовные дела будут объединены в общее делопроизводство.

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Фото и видео: МВД Медиа