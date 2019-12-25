На Варшавской пьяная 17-летняя студентка скидывала вещи с 7 этажа

Полицейские оказали медицинскую помощь доставленной в отдел полиции студентке, находящейся в состоянии алкогольного опьянения. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.
Около пяти утра 10 сентября в полицию обратились очевидцы и сообщили, что у дома 23 по Варшавской улице девушка с 7 этажа скидывает вещи, которые падают на припаркованные автомобили.
В отдел полиции для разбирательства была доставлена 17-летняя жительница Ямало-Ненецкого автономного округа, студентка вуза, находящаяся в сильном алкогольном опьянении. Полицейские решили вызвать скорую помощь для госпитализации студентки в больницу.
Ещё одна пьяная девушка получила множественные травмы при падении с балкона в Шушарах.
Фото: Piter.tv
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