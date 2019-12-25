На Варшавской пьяная 17-летняя студентка скидывала вещи с 7 этажа

Полицейские вызвали ей скорую, так как она была в сильном алкогольном опьянении.

Полицейские оказали медицинскую помощь доставленной в отдел полиции студентке, находящейся в состоянии алкогольного опьянения. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около пяти утра 10 сентября в полицию обратились очевидцы и сообщили, что у дома 23 по Варшавской улице девушка с 7 этажа скидывает вещи, которые падают на припаркованные автомобили.

В отдел полиции для разбирательства была доставлена 17-летняя жительница Ямало-Ненецкого автономного округа, студентка вуза, находящаяся в сильном алкогольном опьянении. Полицейские решили вызвать скорую помощь для госпитализации студентки в больницу.

Ещё одна пьяная девушка получила множественные травмы при падении с балкона в Шушарах.

Фото: Piter.tv