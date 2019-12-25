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Пьяная девушка получила множественные травмы при падении с балкона в Шушарах
Сегодня, 10:02
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Пьяная девушка получила множественные травмы при падении с балкона в Шушарах

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Пациентку доставили в отделение реанимации.

В ночь на воскресенье, 8 сентября, у дома на Ленсоветовском проспекте в Шушарах обнаружили молодую женщину с множественными травмами. По данным Piter,TV, пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения. Она пыталась переправиться с одного балкона на другой, которые располагались на втором этаже многоквартирного дома.

Девушку срочно госпитализировали в критическом состоянии. У неё были выявлены переломы и открытая черепно-мозговая травма. Пациентку доставили в отделение реанимации.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что женщина лишилась кисти руки во время работы за станком в Петербурге.

Фото:  Piter.TV 

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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