Пьяная девушка получила множественные травмы при падении с балкона в Шушарах

Пациентку доставили в отделение реанимации.

В ночь на воскресенье, 8 сентября, у дома на Ленсоветовском проспекте в Шушарах обнаружили молодую женщину с множественными травмами. По данным Piter,TV, пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения. Она пыталась переправиться с одного балкона на другой, которые располагались на втором этаже многоквартирного дома.

Девушку срочно госпитализировали в критическом состоянии. У неё были выявлены переломы и открытая черепно-мозговая травма. Пациентку доставили в отделение реанимации.