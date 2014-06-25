Женщина лишилась кисти руки во время работы за станком в Петербурге

Пострадавшую срочно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в реанимации.

В Петербурге произошла трагическая ситуация, в результате которой 29-летняя девушка лишилась правой кисти. Как пишет spb.aif.ru, инцидент произошел в Красногвардейском районе, недалеко от Большеохтинского кладбища. Пострадавшая работала оператором линии сборки на предприятии, занимающемся производством ритуальных услуг. В процессе работы за станком произошла авария, в результате которой девушка потеряла кисть.

Пострадавшую срочно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние оценивается как травматический шок второй или третьей степени.

Причины случившегося на производстве будут выяснять правоохранительные органы.