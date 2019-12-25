Школьник- велосипедист пострадал в ДТП в Колпино

Вечером в среду, 21 августа, у дома 22 на улице Вавилова в Колпино произошло дорожно-транспортное происшествие. 35-летний водитель автомобиля Renault Duster, передвигаясь по территории двора, сбил 10-летнего велосипедиста.
В результате инцидента мальчик получил травмы средней степени тяжести и был отправлен в медицинское учреждение.
Проводится проверка.
Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на трассе Е-95 пострадала пожилая женщина.
Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)
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