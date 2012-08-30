В ДТП на трассе Е-95 пострадала пожилая женщина

В среду, 21 августа, на трассе Е-95 в направлении Петербурга произошла авария вскоре после завершения ремонтных работ на дороге.

Согласно информации, предоставленной свидетелем в социальных сетях, в автомобиле Mitsubishi Lancer пострадала пожилая женщина, которая находилась на заднем сиденье и не была пристегнута. Автомобиль съехал в канаву с водой и перевернулся на крышу. Уровень воды был невысок и не представлял опасности.

Для извлечения женщины из машины потребовалось перевернуть ее обратно на колеса, так как двери оказались зажатыми с обеих сторон.