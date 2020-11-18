ДТП с шестью машинами произошло у Рощино

Трое пострадавших были направлены в ГБУЗ ЛО Первомайская.

По данным на 19 августа в Петербурге было зафиксировано 238 дорожно-транспортных происшествий, среди которых 11 серьезных аварий, в результате которых пострадали восемь взрослых, двое детей и один человек погиб. В Ленобласти произошло 70 ДТП, в девяти из которых пострадали 11 взрослых и один ребенок, при этом жертв не было. Эти сведения были представлены управлением Госавтоинспекции по городу и области 20 августа.

Две значительные аварии имели место в Выборгском и Всеволожском районах Ленинградской области, в каждой из которых пострадали по три человека.

По информации Леноблпожспас, около 8:00 на 10-м км трассы А-121 "Сортавала" в Агалатовском сельском поселении произошло столкновение шести легковых автомобилей и одного прицепа, которые двигались в одном направлении. В числе участников ДТП были Mitsubishi Pajero, LADA Vesta, Mazda CX-5, Volvo T3, Toyota Solara и LADA Granta с прицепом. Трое пострадавших были направлены в ГБУЗ ЛО Первомайская.

Около 17:00 на 5-м километре Цвелодубовского шоссе в районе Рощино лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21099 и "Волга Сайбер". Оба водителя и пассажир "Волги" получили травмы. Спасатели освободили пострадавших.

Ранее мы сообщили о том, что двухлетняя девочка получила сотрясение мозга в ДТП на Сикейроса.

Фото: ГКУ "Леноблпожспас"