Двухлетняя девочка получила сотрясение мозга в ДТП на Сикейроса

По предварительной информации, водитель Toyota, поворачивая налево, не занял крайнее левое положение, что привело к столкновению с попутным кроссовером.

Во вторник, 20 августа, в Выборгском районе Петербурга девочка получила травмы головы в результате ДТП. Авария произошла, когда в машину, в которой она находилась, врезался юноша на семейном внедорожнике. Как стало известно Piter.TV,Toyota Land Cruiser Prado и Mazda CX-5 столкнулись на улице Сикейроса, дом №19, примерно в 9:30.

По предварительной информации, водитель Toyota, поворачивая налево, не занял крайнее левое положение, что привело к столкновению с попутным кроссовером. Пассажирку Mazda, двухлетнюю девочку, доставили в больницу с сотрясением мозга и открытой раной головы. Ее состояние оценивается как среднетяжелое.

За рулем Toyota находился 21-летний петербуржец, который в этом году не был замечен в нарушении правил дорожного движения. По предварительным данным, автомобиль принадлежит его отцу.

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Фото: Piter.TV