Во дворе на Карпинского Kia сбила 13-летнего велосипедиста

Многочисленные травмы получил семиклассник во дворе на улице Карпинского 19 августа. Об этом стало известно Piter.tv.
Накануне днём 13-летний подросток катался на велосипеде во дворе дома 9/4 по улице Карпинского. В 16:45 мальчика сбил автомобиль Kia под управлением 40-летнего мужчины. Автомобиль принадлежит одному из городских медицинских учреждений. С начала этого года водитель привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 4 раза.
Ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.
Ранее на Замшиной улице в ДТП пострадал 10-летний велосипедист.
Фото: pxhere
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