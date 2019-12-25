Во дворе на Карпинского Kia сбила 13-летнего велосипедиста

Ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

Многочисленные травмы получил семиклассник во дворе на улице Карпинского 19 августа. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне днём 13-летний подросток катался на велосипеде во дворе дома 9/4 по улице Карпинского. В 16:45 мальчика сбил автомобиль Kia под управлением 40-летнего мужчины. Автомобиль принадлежит одному из городских медицинских учреждений. С начала этого года водитель привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 4 раза.

Ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

Ранее на Замшиной улице в ДТП пострадал 10-летний велосипедист.

Фото: pxhere