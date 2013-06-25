Сальдо: после разрушения конструкций Каховской ГЭС не потребуется крупная эвакуация

Врио главы Херсонской области рассказал о ситуации на левом берегу Днепра.

Эвакуация большого количества граждан не потребуется на территории Херсонской области после разрушения конструкций Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Владимир Сальдо. Чиновник добавил, что в настоящее время фиксируется в реку Днепр сток большого объема воды, однако речь не идет о критическом уровне. Эксперт уверен в том, что не помешает российским войскам защищать левый берег. Он добавил, что из-за разрушения инфраструктурного объекта оказались смыты сельскохозяйственные поля, расположенные вдоль побережья.

Это не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена, идет затопление.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо