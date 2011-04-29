Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена, идет затопление

Владимир Леонтьев рассказал о ситуации в Новой Каховке.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал журналистам о том, что местная гидроэлектростанция оказалась частично разрушена из-за украинских обстрелов. Повреждены задвижки, а поток воды неконтролируемо стал падать ниже по течению реки. В текущий момент уровень воды в регионе поднялся на 2,5 метра. Однако власти не видят необходимости в эвакуации жителей. Ранее министерство по внутренним делам Украины объявило о начале вывоза граждан с правого берега Днепра из-за угрозы подтопления территории, находящейся под контролем киевского режима.

Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Владимир Леонтьев, глава Новой Каховки для "РИА Новостей"

Эксперт уточнил в СМИ, что разрушена именно верхняя часть ГЭС, но сама дамба уцелела. За час до появления сведений об этом командование украинской "Южной" группировки заявило о том, что Каховская ГЭС была подорвана. В тот момент информация стала распространяться через Telegram-каналы, однако Владимир Леонтьев называл бредом данные о подрыве ГЭС. Он добавил, что в городе все остается "спокойно и тихо".

СМИ опубликовали видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС.

Фото и видео: Telegram / BAZA