Обвиняются три человека, ответственные за организацию палаточного лагеря.

В Хабаровском крае начали рассмотрение дела о гибели детей в "Холдоми". Об этом говорится на официальном сайте Генеральной прокуратуры России. Дело изучит Солнечный районный суд.

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, руководителя ее структурного подразделения, а также начальника районного отдела надзорной деятельности и профилактических работ главного управления МЧС РФ по региону сообщение Генпрокуратуры РФ

Следствие полагает, что глава "Экстрим сервис" Виталий Бурлаков и директор лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов разместили детей в палаточном лагере, в котором техника обогрева была установлена с нарушением техники пожарной безопасности. Неполадки в работе оборудования привели к возгоранию. В результате четыре ребенка погибли, еще шестеро получили ожоги различной степени тяжести. Чиновники отметили, что в июле 2019 года начальник МЧС Эдуард Новгородцев выявил нарушения, но не принял мер для того, чтобы руководство учреждения их устранило.

В отношении Бурлакова и Кузнецова возбуждены уголовные дела. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Новгородцева обвиняют в халатности, которая повлекла за собой смерть двух и более лиц.

Напомним, что трагедия произошла на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Из 26 брезентовых палаток сгорели 20. Общая площадь возгорания составила 2,4 тысяч квадратных метров.

Арестован директор сгоревшего детского лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов.

Видео: СК России