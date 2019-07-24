В Хабаровском крае закрыли лагерь после гибели четырех детей

В палаточном лагере сгорели 20 палаток.

Министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова сообщила, что принято решение закрыть лагерь "Холдоми" в Солнечном районе. Так в ночь на 23 июля во время пожара погибли четыре ребенка.

Сейчас детей вывозят из лагеря (в стационарных помещениях 191 ребенок и 33 вожатых), там же работают 11 психологов. Психологи посоветовали родителям не оставлять детей в лагере, так как у многих вожатых психологическая травма. Некоторые замкнулись в себе, кто-то постоянно плачет и говорит, что больше не может работать в лагере.

В пожаре сгорели 20 палаток, еще 6 палаток пострадали от огня. В палаточном лагере было 189 детей от 7 до 16 лет. Сразу на месте погибла 11-летняя девочка, еще трое умерли в больнице от ожогов.

Следователями возбуждены уголовные дела по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Уже задержаны директор коммерческой организации директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков и директор лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов.

Видео: МЧС по Хабаровскому краю