Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском выросло до четырех

Власти Хабаровского края с 24 июля объявили трехдневный траур.

Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, выросло до четырех. Об этом сообщили местные власти.

Палаточный городок находился на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе. Пожар начался в ночь на 23 июля. По данным МЧС из 26 палаток сгорели 20, всего в лагери проживали 189 детей. Пожар тушили 28 человек и девять единиц техники. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". До 1 августа руководство должно было устранить нарушения правила безопасности, одним из которых и было отсутствие планов эвакуации. По предварительной информации, причиной пожара мог стать обогреватель в палатке.

Власти Хабаровского края с 24 июля объявили трехдневный траур в связи с гибелью детей. Семьям погибших выделит по 1 миллиону рублей. На место происшествия на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе прибыли психологи МЧС России и РСЧС. Они оказывают помощь и поддержку детям, находившимся в лагере, а также их родителям.

Видео: МЧС по России по Хабаровскому краю