Под Хабаровском сгорел детский палаточный лагерь, один ребенок погиб

Три ребёнка с ожогами находятся в реанимационном отделении больницы, ещё один ребёнок в детском отделении в шоковом состоянии. Названа возможная причина трагедии.

В Хабаровском крае произошел серьезный пожар в детском палаточном лагере, в котором погибла 10-летняя девочка.

Ранним утром, 23 июля, в Хабаровском крае в туристическом комплексе "Холдоми" на территории Солнечного района произошел пожар в детском палаточном лагере. В результате пожара выгорел практически весь лагерь.

В огне погибла 10-летняя девочка. Еще трое детей с серьезными ожогами находятся в реанимации. Еще один ребенок в шоковом состоянии в детской больнице. Пятерым взрослым бригадами медиков помощь была оказана амбулаторно.

Большая часть детей разъехались по домам в сопровождении родственников. Остальные в ожидании родственников размещены в стационарном корпусе туркомплекса. В основном в лагере находились ребята из Комсомольска-на-Амуре, Амурска и других населенных пунктов.

Сейчас называется предварительная версия причины пожара. Вероятно, пожар начался из-за обогревателя, которыми отапливались палатки. Или он был неисправен, или на нем сушили одежду. Кроме того, было установлено, что в лагере были и множество других нарушений.

Следственными органами возбуждено сразу несколько уголовных дел по статьям "причинение смерти по неосторожности", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю, ВК, Гу-Мчс-России По-Хабаровскому-Краю

Видео: СУ СК РФ по Хабаровскому краю