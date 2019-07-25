Арестован директор сгоревшего детского лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов

Суд отправил под арест Максима Кузнецова на 2 месяца.

Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал директора детского лагеря "Холдоми" Максима Кузнецова на 2 месяца до 22 сентября.

Палаточный городок находился на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе. Пожар начался в ночь на 23 июля.

По данным МЧС из 26 палаток сгорели 20, всего в лагере проживали 189 детей. Пожар тушили 28 человек и девять единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В огне погибли 4 ребенка.

Видео: СУ СК РФ