В них примут участие 14 стран, включая Украину.

В Грузии стартовали международные военные учения "Agile Spirit-2021". Об этом сообщает телевизионный канал "Рустави-2".

Данные мероприятия стали десятыми по счету. Они продлятся до 6 августа и будут проходить на трех военных полигонах государства.

В учениях этого года Грузия задействует 1,6 тыс. своих военнослужащих. Кроме того, в мероприятиях примут участие 700 военнослужащих Соединенных Штатов, а также 250 из 13 стран, которые являются членами и партнерами Североатлантического Альянса. Сообщается, что украинские военные также прибыли на "Agile Spirit-2021".

Согласно данным Минобороны Грузии, целью данных мероприятий является отработка совместимости боевых подразделений армий государств, планирование выполнения общих задач, а также развитие сотрудничества в сфере безопасности.

Ранее мы сообщали, что Россия и Узбекистан проведут военные учения на границе с Афганистаном.

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