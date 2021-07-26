В Грузии стартовали международные военные учения "Agile Spirit-2021". Об этом сообщает телевизионный канал "Рустави-2".
Данные мероприятия стали десятыми по счету. Они продлятся до 6 августа и будут проходить на трех военных полигонах государства.
В учениях этого года Грузия задействует 1,6 тыс. своих военнослужащих. Кроме того, в мероприятиях примут участие 700 военнослужащих Соединенных Штатов, а также 250 из 13 стран, которые являются членами и партнерами Североатлантического Альянса. Сообщается, что украинские военные также прибыли на "Agile Spirit-2021".
Согласно данным Минобороны Грузии, целью данных мероприятий является отработка совместимости боевых подразделений армий государств, планирование выполнения общих задач, а также развитие сотрудничества в сфере безопасности.
Ранее мы сообщали, что Россия и Узбекистан проведут военные учения на границе с Афганистаном.
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