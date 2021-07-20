Россия и Узбекистан проведут военные учения на границе с Афганистаном

В них будет задействовано около полутора тысяч военнослужащих.

Танкисты 201-й военной базы армии России в Таджикистане совершили 200-километровый марш на полигон Харб-Майдон, который расположен у границы с Афганистаном. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Количество военнослужащих, которые принимают участие в данных мероприятиях, не называется. Известно, что на полигон было направлено около 50 единиц военной техники. Основу контингента составляют горные мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения.

По время проведения марша военнослужащие отработали действия по охране колонн, пересечению условно зараженных участков местности, а также обороне от диверсантов и авиации.

По прибытии на полигон экипажи приступили к инженерному оборудованию позиций и укрытий для боевых машин. из сообщения пресс-службы ЦВО

Напомним, с 30 июля по 10 августа Россия и Узбекистан проведут совместные учения на территории Узбекистана вблизи афганской границы. В них будет задействовано около полутора тысяч военнослужащих. Отмечается, что данные мероприятия решено провести в связи с обострением обстановки в Афганистане после отвода войск Соединенных Штатов.

Ранее в Пентагоне рассказали об отношении к "российской угрозе".

Видео: Telegram/РИА Новости