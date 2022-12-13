Ираклий Кобахидзе оценил слова Григория Карасина о "танго для двоих".

В Грузии поддержали восстановление авиасообщения с Россией. Соответствующее заявление в ходе правительственного брифинга с журналистами в Тбилиси сделал председатель правящей партии страны "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Парламентарий подчеркнул, что готов поддержать такое решение, если его примят в Москве. Иностранец не смог согласиться с позицией председателя комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасина относительно того, что в вопросе возобновления полетов между странами "для танго нужны двое". Ираклий Кобахидзе напомнил прессе, что решение по отмене прямого авиасообщения РФ приняла в одностороннем порядке в 2019 году.

Если санкции будут сняты РФ, это будет приветствоваться нами в интересах наших сограждан и соотечественников. Ираклий Кобахидзе, политик Грузии

Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась против запуска прямых рейсов с Россией. Она призвала коллег наоборот, ужесточить правила пребывания россиян в стране.

Лавров: Грузию хотят превратить в раздражитель для России.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze