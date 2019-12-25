В Греции назвали план запуска туристического сезона

Туристы будут обязаны получить медицинскую справку об отсутствии коронавируса.

В Греции назвали условия открытия туристического сезона. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на документ Национальной организации общественного здравоохранения. Правительство Греции утвердило требования к путешественникам, а также план запуска сезона.

Стало известно о том, что все прибывающие в страну туристы перед посадкой в самолет должны будут иметь справку, которая говорит об отсутствии коронавируса. Медицинский документ должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до вылета. Глава министерства туризма Греции Харис Теохарис считает, что данная мера позволит пассажирам еще до прилета в страну быть уверенными, что они находятся в безопасности.

Греческие отели будут обязаны заключать договора с медицинскими сотрудниками, которые займутся оценкой состояния здоровья посетителей. В случае необходимости гостей направят на тестирование для выявления COVID-19. Если результаты окажутся положительными, то далее туристов отправят в "карантинные гостиницы", специально выделенные для этого государством.

По предварительной информации, отели Греции начнут открываться с июня. В отдельных заведениях будут оборудованы специальные номера с оборудованием, повышающим уровень безопасности гостей. Например, в номерах сети Bomo Hotels появятся ультрафиолетовые лампы.

Обозначены этапы открытия Турции для туристов после коронавируса.