Путешественники смогут въехать в страну не раньше июня.

В Греции спрогнозировали сроки открытия туристического сезона. Об этом сообщили представители Ассоциации туроператоров России со ссылкой на высказывания министра Акиса Герапетритиса. Чиновник заявил, что Афины намерены восстановить прием путешественников уже в июне текущего года. Власти надеются, что местные курорты, на которых были зарегистрированы лишь редкие случаи заражения COVID-19, будут "чрезвычайно востребованы".

Министр по туризму Харис Теохарис дополнил слова коллеги информацией о том, что полноценный туристический сезон откроется не раньше июля. Он продлится не менее трех месяцев, а также захватить октябрь и ноябрь из-за повышенного спроса.

Туроператоры России напомнили, что в Греции ситуация с распространением коронавируса - одна из лучших в Европе. Сразу же после начала эпидемии власти объявили жесткие меры. В результате страна готова с 4 мая открыть магазины, парикмахерские и церкви. С июня заработают спортивные центры, театры, музеи и отели.

Раскрыты сроки возобновления поездок туристов в Турцию.